Dieses Inter ist auch im Champions-League-Finale eine Gefahr

Ein abgezocktes Inter Mailand schlug Milan erneut (1:0). Glückt jetzt sogar der ganz große Coup?

Timing ist alles im Leben. Das ist im Fußball nicht anders. Inter Mailand befindet sich ausgerechnet im Saisonfinish in bestechender Form. In der heimischen Serie A war der SSC Napoli zwar frühzeitig enteilt und die Meisterchance verspielt, für die Nerazzurri könnte dieses Frühjahr aber noch viel Tafelsilber bereithalten. Nach der Coppa Italia – Finalgegner kommenden Mittwoch ist der AC Florenz – wartet mit dem Champions-League-Endspiel am 10. Juni in Istanbul noch ein ganz großes Highlight.

Acht Spiele in Folge hat Inter inklusive den beiden Halbfinalspielen gegen Milan nun gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi wird, egal ob der Gegner im Duell um Europas Krone Real Madrid oder Manchester City heißt, eine große Prüfung darstellen. Und in 90 Minuten ist bekanntlich ohnehin alles möglich.

Ein Sieg im Rückspiel des Halbfinals gegen den Stadtrivalen wäre nach dem 2:0 im Hinspiel für den Aufstieg gar nicht nötig gewesen, Lautaro Martínez' Treffer in der 74. Minute verwandelte das Giuseppa-Meazza-Stadion aber endgültig in ein schwarz-blaues Tollhaus. Inter kontrollierte auch das zweite Mailänder Derby innerhalb einer Woche, ließ in der zweiten Halbzeit keine einzige Chance Milans zu. Das ist ein Armutszeugnis für die Rossoneri, aber zugleich eine Auszeichnung für Inter.

Vor allem das Mittelfeld der Inzaghi-Elf versteht es, Spiele an sich zu reißen, den Gegner gar nicht erst in die Gefahrenzone vordringen zu lassen. Drei Gegentore in den vergangenen acht Spielen sprechen Bände. Dieses Inter weckt den Geist von 2010, als die Mailänder zuletzt das Champions-League-Finale erreichen und auch gewinnen konnten (2:0 gegen Bayern München). (cg)