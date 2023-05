Dauerregen: Zug in der Steiermark entgleist, Hochwasserwarnung in Wien

Der anhaltende Regen hat in Österreich Überschwemmungen und Muren verursacht. Besonders betroffen waren die Steiermark und Vorarlberg. Aber auch Wien bereitet sich vor.

Der tagelange teils intensive Regen hat in Österreich zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. In der Steiermark ist ein Personenzug wegen einer Mure entgleist. Auch in Tirol ist ein Bahnstrecke unterbrochen. In Vorarlberg zählte die Feuerwehr über 100 Einsätze. Wien hat wiederum eine Hochwasserwarnung ausgegeben.

In der Steiermark hat der Dauerregen Überschwemmungen, Murenabgängen und Hangrutschungen verursacht. Besonders betroffen waren die Bezirke im Süden und Osten: In Gamlitz (Bezirk Leibnitz) hat ein rutschender Hang eine Mauer eines Pflegeheims beschädigt. Es musste teilweise evakuiert werden. Im wenige Kilometer entfernten Ort Straß entgleiste Dienstagabend der Triebwagen eines Personenzugs wegen der von einer Mure verlegten Gleise, hieß es seitens der Polizei.

Lokführer leicht verletzt

Der Zug war auf der Strecke zwischen Spielfeld und Ehrenhausen unterwegs. Der 36-jährige Lokführer leitete noch ein Bremsmanöver eingeleitet. Das war aber vergebens. Er erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde für die medizinische Abklärung in das LKH Wagna gebracht. Ursache für die Entgleisung war ein Murenabgang. Erdmassen und Geröll hatten die Gleise verlegt. Passagiere befanden sich keine im Zug.

Allein im Bereichsfeuerwehrverband Feldbach standen 26 Wehren mit über 300 Einsatzkräften bei zahlreichen Schadstellen im Einsatz. Die Hauptaufgaben waren das Auspumpen von Kellern und das Freimachen von Verkehrswegen von Vermurungen, hieß es.

Überschwemmungen in der Steiermark. APA/PRESSETEAM BFVRA / KONRAD

Pegel der Donau deutlich gestiegen

Die Wiener Gewässer haben für die Bundeshauptstadt erstmals seit 2021 eine Hochwasserwarnung ausgegeben, berichtet der „ORF Wien“. Durch den vielen Regen sind die Pegelstände von Donau und Wienerwaldbächen deutlich gestiegen. Bis Mittwochmittag werden 35 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

Grund zur Panik gebe es aber nicht, sagt Gerald Loew von den Wiener Gewässern gegenüber dem „ORF“. Denn die Schutzmaßnahmen seien auf ein Vielfaches der prognostizierten Wassermengen vorbereitet.

Prognose Entspannung ist im Großteil Österreichs zumindest bis Mittwochmittag noch nicht in Sicht. Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten regnet es noch häufig und verbreitet, meldet die Geosphere Austria. Am meisten Tropfen fallen im östlichen Flachland und im Wiener Becken sowie an der Alpennordseite zwischen Salzburg und dem Mostviertel. Im Süden lässt der Niederschlag hingegen bereits in der Früh und am Vormittag deutlich nach und klingt schließlich ganz ab. Am Nachmittag wird der Niederschlag auch weiter im Norden und Osten weniger.

Der Neusiedler See stand zuletzt mit seinem historisch niedrigen Wasserstand wieder im Fokus der Aufmerksamkeit. So macht der derzeitige Zustand des Gewässers die für Ende Mai geplante österreichische Meisterschaft im Slalom-Surfen unmöglich. Auch der aktuelle Niederschlag hat nicht wirklich zur Verbesserung seiner Lage geführt. „Auch nach dem aktuellen Regen fehlen 10 cm auf den bereits bedenklich niedrigen Wasserstand vom Vorjahr und rund 45 cm auf 'normal'“, schreibt Meteorologe Marcus Wadsak auf Twitter - wobei mit „normal“ der durchschnittliche Stand seit 1965 gemeint ist.

Vorarlberg: Bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter

In Vorarlberg musste die Feuerwehr am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch über 100 Mal ausrücken. Schwerpunkt waren dabei die Regionen Feldkirch und Vorderland, teilte die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Feldkirch mit. Vor allem sei es darum gegangen, Wasser aus Kellern und Unterführungen zu pumpen. Auch ein paar kleinere Hangrutschungen gab es. Verletzt wurde niemand.

In Weiler im Bezirk Feldkirch geriet gegen 17.30 Uhr ein Hang ins Rutschen, ein angrenzendes Hauses wurde vorübergehend von der Feuerwehr evakuiert. Nachdem ein Bagger den Großteil des abgerutschten Erdmaterials entfernt hatte, konnten die Bewohner wieder in ihr Haus zurückkehren. In der Nacht fielen lokal 60 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter, Mittwochfrüh hatte sich die Lage aber bereits wieder beruhigt. Praktisch im ganzen Bundesland hatte es aufgehört zu regnen, weitere Niederschläge waren nicht prognostiziert.

Streckenunterbrechung in Tirol

Ein Murenabgang zwischen den Bahnhöfen Roppen und Imst-Pitztal im Tiroler Oberland sorgt seit Dienstagabend für eine Streckenunterbrechung der ÖBB. Zwischen Ötztal Bahnhof und Landeck-Zams wurde daher ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Laut ÖBB kann sich die Fahrtzeit um eine Stunde verlängern. Der Schienenersatzverkehr werde voraussichtlich bis Mittwoch um 14 Uhr aufrecht bleiben, hieß es.

