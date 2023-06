Haus erben – und Geld verdienen

Angesichts der sinkenden Immobilienpreise gilt es genau abzuwägen, ob Verkauf oder Vermietung lukrativer sind.

Exakt 9838 Einfamilienhäuser im Wert von insgesamt 4,09 Milliarden Euro haben hierzulande im Vorjahr den Besitzer gewechselt, wie aus dem Immospiegel des Maklernetzwerks ReMax für das Gesamtjahr 2022 hervorgeht. Das sind um rund acht Prozent weniger als im Boomjahr 2021, wobei der Markt erst ab Jahresmitte zu drehen begonnen hat. Der Verkaufswert hielt sich daher mit minus 0,5 Prozent noch weitgehend stabil. Im Schnitt musste man für ein Haus 340.000 Euro auf den Tisch legen.

Erstmals seit 2015 steigen die Preise für „Betongold“ nicht mehr – wobei gute Objekte in attraktiven Lagen allerdings immer begehrt und teuer sind. Von einem Preissturz, wie ihn manche Branchenkenner schon an die Wand malen, kann aber noch nicht die Rede sein. Experten wie Immoscout24-Geschäftsführer Markus Dejmek sprechen daher eher von einer Konsolidierung des Marktes. Um sich den Traum vom eigenen Heim erfüllen zu können, sparen die einen viele Jahre, die anderen krempeln die Ärmel hoch und legen selbst Hand an. Manchen fällt jedoch das Glück in den Schoß – sie erben. Exakte Zahlen fehlen zwar, Experten wissen aber, dass Immobilien als Erbgut keine Seltenheit sind. Rund ein Viertel des gesamten Transaktionsvolumens bei Wohnimmobilien dürfte vererbt werden. Im Vorjahr wurden laut ReMax Immobilien im Gesamtwert von 44 Milliarden Euro ver­büchert.