Dieser Lithiumaktie geben Experten 250 Prozent Kurspotenzial

Der Lithiummarkt steht vor einem Comeback. Darauf kann man relativ stressfrei mit einem breit gestreuten ETF setzen. Oder mit dieser besonderen Branchenaktie, der Experten noch einen wahren Höhenflug zutrauen.

Man weiß als Anleger naturgemäß nicht immer, was man tun soll. Dafür weiß man manchmal zum Glück, was man nicht tun soll. Ganz gewiss nicht soll man angesichts der diversen Unsicherheiten auf dem Markt, die aktuell wieder ziemlich groß sind, der Verführung nachgeben, mit einer heißen, hochspekulativen Aktie vielleicht den großen Schnitt zu machen glauben, den der normale Markt gerade nicht hergibt – ja, ohnehin nie hergibt. Spekulative Aktien, wie wir sie in dieser Sonderrubrik vorstellen, sind als Beimischung für ein breit gestreutes und langfristig ausgerichtetes Depot sowie für jene gedacht, die überschüssiges Geld haben und einen kleinen Betrag davon als Spielgeld einsetzen wollen.

Die Nachfrage nach Lithium ist riesig - das Angebot beschränkt

So diese Voraussetzungen gegeben sind, kann man sich nun wieder einmal auf dem Lithiummarkt umsehen. Dieser ist ja kein leichtes Pflaster, sprich, er kann sehr volatil sein. Erst hatte sich der Preis für den wichtigen Rohstoff, der ein Schlüsselbestand für Lithium-Ionen-Batteriezellen ist, ein Jahrzehnt lang verzehnfacht, wobei er ganz steil ab Ende 2020 gestiegen war. Ab Anfang November 2022 aber ging es steil bergab, weil die Käufer bei den Terminkontrakten ganz einfach übertrieben hatten. Mit Ende April nun aber könnte ein Wendepunkt gekommen sein.