Die TikToker räumen auf

Felix Krainer sammelt Müll, vorwiegend am Wasser, und hat so eine Millionen-Community aufgebaut. Er will „Clean-ups“ zum Trend machen.

Clean-up heißt das jetzt. Das, was man einst, beziehungsweise noch immer, wenn Gemeinden, Vereine, Schulen dazu aufrufen, Flurreinigungsaktion nannte, ist jetzt ein Social-Media-Trend. Sonne, stimmungsvolle Musik, Badeshorts, junge Leute, die mit Müllsäcken und Handschuhen über Strände oder an Ufern entlang marschieren, Plastik aufklauben oder Sand auf Siebe, sogenannten Sifter, schöpfen, den Sand durchschütteln und damit kleine Plastik-Fetzchen oder Zigarettenstummel herausfiltern.



Mit diesen kurzen Clips ist Felix Krainer ein Social-Media-Erfolg gelungen. Unter dem Account „Planet Matters“ will er das Aufräumen in der Natur, das Befreien von Ufern, Stränden oder dem Grund der Donau von Müll zum Trend machen und hat bereits eine Community aus mehr als drei Millionen Followern auf TikTok aufgebaut. Diese sammeln mittlerweile auch selbst, posten Videos oder schicken sie an Krainer, damit er sie unter Planet Matters verbreitet.