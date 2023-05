Walmart steigt, Alibaba spaltet sich auf

Anleger hoffen, dass USA Schuldenstreit belegen.

Nach kräftigen Gewinnen zur Wochenmitte starteten die US-Indizes am Donnerstag leicht im Minus. Wirtschaftsdaten fielen besser als erwartet aus: So gingen die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe deutlich zurück. Zudem trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Mai nicht so stark ein wie prognostiziert. Auch herrschte Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in den USA rechtzeitig beigelegt wird.



Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien von Walmart. Der Einzelhändler blickt nach einem robusten ersten Quartal zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Walmart verdiente unterm Strich zwar weniger als vor einem Jahr, doch mehr als erwartet.

Der chinesische Amazon-Konkurrent Alibaba gab ebenfalls Zahlen bekannt, was zunächst zu vorbörslichen Verlusten führte, da der Umsatz im vierten Geschäftsquartal enttäuscht hatte. In den Fokus rückten dann aber Aussagen über die geplante Aufspaltung des Technologieriesen. So wurde die Abspaltung der Cloud-Sparte genehmigt.



Zudem wird der Börsengang der Logistiksparte Cainiao geprüft, während der Börsengang der Lebensmittelkette Freshippo in der Planung ist. Daraufhin stieg die Aktie. Auch Micron zog an. Wie Bloomberg berichtet, will Japan dem US-Halbleiterkonzern 1,5 Milliarden Dollar als Anreiz gewähren, um die Herstellung von Speicherchips der nächsten Generation im Land zu unterstützen.