Der prominente russische Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski schildert, wie der Kremlchef den Westen ausmanövriert und in Russland mit einer Atmosphäre der Angst herrscht.

Die Presse: Was verändert sich in Russland, wenn die ukrainische Gegenoffensive Erfolg hat?

Grigori Jawlinski: Das wird keinen Widerhall finden, angesichts der militärischen Situation, angesichts des Ausmaßes der Propaganda, angesichts des Ausmaßes der Angst, die in Russland geschürt wird, und auch angesichts der rechtsextremen Bewegung. Die Situation wird sich verschlimmern, und die Propagandamaschinerie wird weiterarbeiten.

Was glauben Sie, warum wirkt diese Propaganda so stark?

Weil alle Fernsehsender in den Händen des russischen Staats sind und jeder einzelne Sender auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet ist, auf Frauen, Jugendliche, Sportler. Überall wird dasselbe gesagt, jeweils angepasst an das Publikum. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Lügen und Wahrheit, die schwer auseinanderzudividieren ist. Sehr zielgerichtet. Das funktioniert, weil es gleichzeitig mit sehr großer Angst einhergeht – das ist der zweite Faktor neben der Propaganda. Täglich gibt es Berichte über Repressionen, und vor Kurzem wurde beispielsweise ein Polizeioffizier zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil er am Telefon seinen Unmut geäußert hatte. Er wurde vom Geheimdienst abgehört und dann gemeldet.

Wie kann man da noch Politik machen oder herausfinden, was die Menschen wirklich wollen?

Sie können sich vorstellen, was mit den Menschen passiert. Natürlich hat die Angst einen großen Einfluss auf die Menschen, kombiniert mit Propaganda. Wenn du eine Frage stellst, haben sie Angst, dir mit ihrer Meinung zu antworten, oder sogar Angst, dir überhaupt zu antworten. Das ist der zweite Faktor. Drittens ist Russland ein sehr armes Land. Tatsächlich leben etwa 80 Prozent der Menschen in Armut. Das ist meine persönliche Einschätzung. Insbesondere in abgelegenen Regionen Russlands, wo es keine Arbeit und keine Perspektiven gibt. Deshalb werden viele Menschen dorthin gehen, wenn sie vergleichsweise viel Geld angeboten bekommen. Es sind also Geld, Propaganda und Angst, die diese Situation schaffen. Offizielle Schätzungen besagen, dass etwa 80 Prozent diese Politik und Wladimir Putin unterstützen. 20 Prozent sind dagegen, selbst nach offiziellen Schätzungen. Aber was bedeutet das in Russland? Das sind 20 Millionen Menschen!