Griechenland: Premier Mitsotakis hat die Skandale „ausgesessen“

Der konservative Regierungschef geht als Favorit in die Parlamentswahl am Sonntag. Oppositionschef Alexis Tsipras und seine Syriza haben sich abgenutzt. Für die Griechen zählen die Wirtschaftsdaten mehr als die Affären.

Athen. Endspurt im griechischen Wahlkampf: Vor den Parlamentswahlen am Sonntag legte Kyriakos Mitsotakis, der konservative Premier, Anzug und Krawatte ab und tauchte in morgendlichen Klatsch-Shows auf, Ex-Premier Alexis Tsipras wiederum, der Chef der linken Syriza, der größten Oppositionspartei, warb auf Kreta, der politischen Heimat von Mitsotakis, für den „Wechsel“. Nach Umfragen, die Syriza vor dem Urnengang fünf bis sechs Prozent hinter der konservativen Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) sehen, erscheint das wenig realistisch.

Die Regierung scheint sich nach einer Achterbahnfahrt als Folge des Zugunglücks von Tempi Ende Februar, bei dem 57 Menschen ums Leben kamen und chronische Schwächen in der Verwaltung zutage traten, in der Wählergunst wieder stabilisiert zu haben. Mitsotakis hat das Unglück „ausgesessen“, genauso wie den Abhörskandal des Jahres 2022.