Im Kino. Mit ihrer Doku „All the Beauty and the Bloodshed“ ehrt Regisseurin Laura Poitras die US-Künstlerin Nan Goldin und deren Aktivismus gegen die Profiteure eines süchtig machenden Opioids. Ein Gespräch über Kunst und Verantwortung.

Die Presse: Wann sind Sie zum ersten Mal mit Nan Goldins Kunst in Kontakt gekommen?

Laura Poitras: Das war in den späten 1980er-Jahren. Ich studierte Film am San Francisco Art Institute und stieß dort auf Nans Buch „The Ballad of Sexual Dependency“. Später sah ich auch ihre legendären Diashows.

Wie haben Sie diese in Erinnerung?

Als bahnbrechend: Sie haben eine völlig neue Bildsprache in der Kunst erschaffen, zutiefst intim und filmisch. Erstaunlich war auch ihre Verwendung von Musik – und der Umstand, dass Nan als Frau in ihrer künstlerischen Arbeit so persönlich wurde, dass sie mit den Menschen, deren Leben sie teilte und dokumentierte, so eng zusammenarbeitete. Ihre Bilder waren keine distanzierten Straßenfotografien. Das inspiriert bis heute, auch viele Filmemacher.