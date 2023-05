Ein konservativer Triumph in Griechenland

Partei von Regierungschef Mitsotakis landet laut „Exit Polls“ mit Respektabstand auf Platz eins. Schwere Schlappe für linke Syriza von Ex-Premier Tspiras.

Die regierende konservative Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat bei den griechischen Parlamentswahlen einen deutlichen Sieg errungen, die linke Syriza von Ex-Premier Alexis Tsipras hingegen eine schwere Niederlage kassiert. Mit einem Erfolg der Konservativen war zwar gerechnet worden, das Ergebnis der Exit Polls und der ersten Hochrechnungen am frühen Abend überraschte aber in seiner Höhe.

Trotz des Erfolgs der Konservativen ist jedoch offen, ob Mitsotakis in der Lage sein wird, eine Regierung zu bilden. Aufgrund des bei dieser Wahl geltenden einfachen Verhältniswahlrechts fehlt ihm die nötige Mehrheit im Parlament für eine Alleinregierung. Syriza und die sozialistische Pasok unter ihrem Parteichef Nikos Androulakis haben es bislang ausgeschlossen, mit einer ND unter Führung von Mitsotakis zu koalieren. Mitsotakis könnte daher versucht sein, einen zweiten Wahlgang Anfang Juni zu wagen, dann mit verstärktem Verhältniswahlrecht.

Die Nea Dimokratia kam den Exit Polls zufolge auf 37,5 bis 41,5 Prozent der Stimmen, Syriza auf 23,5 bis 29 Prozent, Pasok auf 11,5 bis 12,5 Prozent. Die kommunistische Partei Griechenlands, die rechtspopulistische „Griechische Lösung“ und die antisystemische Linkspartei Mera25 des ehemaligen Syriza-Finanzministers Yanis Varoufakis dürften, wie schon vor vier Jahren, den Wiedereinzug ins Parlament schaffen. Auch zwei weitere Kleinparteien stehen vor dem Sprung ins Parlament.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis stellte am Wahltag in einem Zeitungsinterview noch einmal klar, dass es um eine einfache Frage gehe: „Vorwärts oder – rückwärts“. Gleichzeitig warnte er die Wähler vor einer „Regierung der Verlierer“. Gemeint waren die großen Oppositionsparteien Syriza und Pasok, aber auch Mera25 von Yanis Varoufakis. Seine Argumente haben Wirkung gezeigt. Ex-Premier Tsipras wiederum stellte „soziale Gerechtigkeit“ im Fall seines Wahlsiegs in Aussicht.

Krisen dominierten erste Amtszeit

Der konservative Ministerpräsident Mitsotakis war in den vier Jahren seiner Amtszeit mit einer Reihe von unvorhersehbaren Krisen konfrontiert. Acht Monate nach seiner Wahl kam es zum „asymmetrischen“ Konflikt mit der Türkei, als von türkischem Staatsgebiet aus Tausende Flüchtlinge und Migranten gegen die griechische Grenze am Fluss Evros chauffiert wurden. Unmittelbar darauf folgte die erste Covid-Quarantäne. Als im Februar 2022 der Ukraine-Krieg ausbrach, stellte sich die Regierung des orthodoxen Landes mit traditionell engen Kontakten zu Russland ohne Wenn und Aber auf die Seite des Westens.

Ausgesessen hat die Regierung auch das Zugunglück von Tempi im Februar, bei dem 57 Menschen ums Leben kamen und chronische Schwächen in der Verwaltung zu Tage traten. Auch der Abhörskandal im Vorjahr konnte ihm nicht schaden. Damals war bekannt geworden, dass die Regierung über 15.000 Bürger, unter ihnen den Chef der oppositionellen sozialistischen Pasok, Nikos Androulakis, aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ abhören ließ.

Doch dies könnte nun Koalitionsverhandlungen zwischen ND und Pasok erschweren. Das Verhältnis der beiden Parteichefs ist gestört, Androulakis hat im Wahlkampf erklärt, nur mit einer konservativen Partei ohne Mitsotakis Gespräche führen zu wollen. Es wird sich zeigen, ob diese Ankündigung lediglich dazu diente, das Wahlvolk zu mobilisieren, oder ob er tatsächlich in Opposition bleiben will.