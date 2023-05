77-Jährige heiratet sich selbst - wie zuvor Selena Gomez

(c) Getty Images for CNN (Mike Coppola)

Um sich einen Traum zu erfüllen, ist es nie zu spät. Findet zumindest eine 77-jährige US-Amerikanerin - und gibt sich im Seniorenheim selbst das Ja-Wort.

In einem Seniorenheim in Goshen im US-Bundestaat Ohio lud man vergangene Woche zu einer Hochzeitszeremonie. Die 77-jährige Dorothy „Dottie“ Fideli feierte die Hochzeit ihrer Träume, nachdem ihre erste Ehe in dir Brüche ging - und heiratete sich selbst. „Ich bin seit 40 Jahren mit mir selbst zusammen“, erzählte Fideli dem NBC-Sender KCEN. Nun wollte sie etwas Besonderes für sich tun.

Damit ist die Seniorin nicht alleine, sie selbst hatte die Idee aus einer Talkshow im Fernsehen. Schon Prominente gaben sich selbst das Ja-Wort, so letztes Jahr Pop-Star Selena Gomez. Zu ihrem 30. Geburtstag lud sie ein, wer für ihre Zwanziger prägend war. Das Anwesen war mit roten Rosen dekoriert, als Dessert gab es eine mehrstöckige Torte.

Was eher nach Hochzeit als nach Geburtstagsparty klingt, entpuppte sich auch als solche. „Ich dachte früher, ich wäre in meinem Alter schon verheiratet, also habe ich mir jetzt einfach selbst eine Hochzeit geschmissen“, sagte sie dem „Rolling Stones Magazine“ auch um etwaige Gerüchte eines heimlichen Ehemanns aus dem Weg zu räumen.

Man nennt es Sologamie, wenn Menschen sich selbst heiraten. Die indische Influencerin Kshama Bundu (sie ist mittlerweile nonbinär, verwendet aktuell aber beide Pronomen) heiratete sich selbst, weil sie immer schon eine Braut habe sein wollen - aber nie eine Ehefrau.

Eine neue Erfindung ist das nicht. Schon 2003 gab Carrie Bradshaw in „Sex and the City“ sich selbst das Ja-Wort, um mit einer Menge Hochzeitskitsch gegen die Stigmatisierung unverheirateter Frauen zu rebellieren. Spätestens da erhielt die Selbstheirat Einzug in die Popkultur. Dass Worte wie Selbstliebe und -fürsorge Konjunktur haben, kurbelt den Trend weiter an.

Dorothy Fideli sei jedenfalls glücklich, die Hochzeit sei das Beste, was ihr abseits ihrer drei Kinder jemals passiert ist. Das Kleid und die Deko im Heim suchte die 77-Jährige übrigens mit ihrer Tochter aus, Selena Gomez trug damals Versace.

