Mina Albich: Wohlfühlkrimi mit Wiener Einschlag

(c) Jana Madzigon

Autorin Mina Albich im „Haas & Haas“-Innenhof am Wiener Stephansplatz.

Autorin Mina Albich im „Haas & Haas“-Innenhof am Wiener Stephansplatz. (c) Jana Madzigon

Ein toter Pianist im Kofferraum: Im neuen Krimi „Wiener Todesmelodie“ von Mina Albich spielt die Musik eine große Rolle – wie in ihrem eigenen Leben.

Literarische Karrieren können auch mit einer zungenbrecherartigen Abkürzung beginnen: NaNoWriMo.

Denn genau diese weltweite Aktion – die ausformuliert als „National Novel Writing Month“ schon verständlicher klingt – hat Mina Albich vor einigen Jahren dazu gebracht, sich doch einmal am Roman-Schreiben zu versuchen. „Ich schreibe Geschichten seit der Unterstufe“, sagt Albich bei einem (Eis-)Tee im Teehaus Haas&Haas in der Wiener Innenstadt. „Aber der Roman war für mich immer eine Königsdisziplin.“

Das Wissen, dass im NaNoWriMo, der seit 1999 immer im November stattfindet, zeitgleich Hunderttausende andere Menschen weltweit