"Austria's Next Bobstar": Beierl castet neue Anschieberin

Kathrin Beierl arbeitet nach ihrem Schlaganfall auf das große Ziel Olympia 2026 und sucht deshalb eine "schnelle und starke" Teamkollegin.

Österreichs Bob-Pilotin Katrin Beierl lädt zum Casting. Die zweifache Olympia-Teilnehmerin kämpft sich aktuell nach ihrem Schlaganfall vergangenen August zurück in den Spitzensport und hat sich die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 zum Ziel gesetzt. Deshalb sucht die 29-Jährige am 23. Juni im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten eine neue Anschieberin.

"Bei einer Anschieberin kommt es darauf an, dass sie schnell und stark ist. Ein gutes Indiz dafür ist, wie gut man springen kann oder wenn man einfach schnell läuft", erklärte Beierl die Voraussetzungen, die die Nachfolgerin der aktuell schwangeren Jennifer Onasanya als Anschieberin mitbringen soll. "Natürlich sollte sie auch motiviert sein, weil es schon ein bisschen ein Aufwand ist. Aber dafür wird man auch belohnt und hat die Chance auf die Olympischen Spiele."

Schwindelanfälle als Nachwirkungen des Schlaganfalls

Beierl selbst verspricht in ihrer Ausschreibung (Titel: "Austria's Next Bobstar") vollen Einsatz Richtung Wunschziel Cortina 2026. "Es wird mein letztes Mal bei Olympischen Spielen sein und deshalb möchte ich da noch mal alles reinlegen." Ihre Vorbereitung laufe nach dem Schlaganfall und anderen Verletzungen nach Plan. Sie trainiere an fünf Wochentagen, von den Nachwirkungen ihres Schlaganfalles seien gelegentliche Schwindelanfälle übrig geblieben. Anmeldungen für das Casting würden per Mail unter anb@katrinbeierl.at angenommen.

(APA)