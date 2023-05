New York ist die LGBTQ+-freundlichste Stadt der Welt

(c) REUTERS (JEENAH MOON)

Pride Parade in New York City (Symbolbild).

Eine neue Untersuchung zeigt die 100 beliebtesten Reiseziele im Bezug auf die Sicherheit und das Nachtleben für queere Touristen. Wien ist auf Platz 20.

Wo macht man am besten Urlaub, wenn man sich der LGBTQ+-Community zugehörig fühlt? Ganz genau angeschaut hat sich das das Unternehmen Planet Cruise, das die 100 beliebtesten Touristenziele auf die vier Faktoren Sicherheit, Hochzeits- und Adoptionsgesetze des Landes sowie die Anzahl der LGBTQ+-Bars auserkoren hat.

Interessant sei das vor allem, weil die Nachfrage nach diesen Anforderungen an ein Reiseziel steige. Denn in den letzten 12 Monaten sei die Suchanfragen nach LGBTQ+-freundlichen Urlaubsdestinationen um 91 Prozent gestiegen, wie Planet Cruise schreibt.

Platz 1: New York City, USA

Der Big Apple ist der queeren Community besonders wohl gesonnen. Hier sind Adoptionen und Hochzeiten legal (übrigens bei allen aus den Top 30), außerdem ist hier eine hohe Anzahl an LGBTQ+-Bars, allen voran das kultige Stonewall Inn, zu finden.

Platz 2: London, UK

Die britische Metropole ist auf Platz zwei zu finden, denn hier gibt es mit 23 die zweithöchste Anzahl an LGBTQ+-Bars auf der Liste. Auch der Sicherheitsindx ist der neunthöchste in der Bewertung. Hier hat man den Index von Asher & Lyric herangezogen.

Platz 3: Rio de Janeiro, Brasilien

Nicht nur die Strände der Copacabana, auch das Nachtleben hat für Feierwütige viel zu bieten. Auch hier gibt es 23 dezidierte queere Bars.

Platz 4: Manchester, UK

Die britische Stadt befindet sich auf Platz neun im Sicherheitsindex und kann mit 18 LGBTQ+-Bars aufwarten. Die Stadt kann nicht nur mit etlichen Museen punkten, sondern bei Fußballfans auch mit einer Stadiontour.

Platz 5: Amsterdam, Niederlande

Amsterdam belegt im Sicherheitsindex den vierten Platz und hat außerdem noch 16 queere Bars im Repertoire. Natürlich gibt es wie bei allen untersuchten Destinationen viele Touristenattraktionen, wie etwa das Van-Gogh-Museum oder das Anne-Frank-Haus.

Wien auf Platz 20

Die Top 10 schließen Madrid, Paris Sao Paulo, Buenos Aires und Brüssel ab. Wien findet sich auf der Liste übrigens auf Platz 20. Die sichersten Städte für die LGBTQ+-Community befinden sich mit Toronto, Vancouver und Ottawa übrigens allesamt in Kanada.

Wenn es um die queerfreundlichsten Länder geht, dann hat die USA die Nase vorne. Sie sind mit New York, San Francisco, Las Vegas, LA, Orlando, Miami, Honolulu und Washington D.C. gleich acht Mal in den Top 50 vertreten. Thailand und Deutschland sind jeweils vier Mal in den Top 50 zu finden, ganz vorne dabei sind Bangkok und Phuket sowie Berlin Frankfurt, Hamburg und München.

Drei Mal in den Top 50 vertreten sind Kanada und Italien. In Italien sind die Städte Mailand, Rom und Venedig queerfreundlich, auch wenn gleichgeschlechtliche Ehe und Adoption in Italien nicht erlaubt sind.

