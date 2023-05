Vier Zwölf- bis 15-Jährige schlugen und traten auf den Jugendlichen ein, weil er sie nach einem gemeinsamen Raub belastet haben soll.

Weil er sie nach einem gemeinsamen Raub belastet haben soll, haben vier Kinder und Jugendliche einen 14-Jährigen in der Nacht auf Donnerstag zu einer "Aussprache" in den Fridtjof-Nansen-Park in Wien-Liesing geladen. Polizeisprecher Philipp Haßlinger zufolge forderte das Quartett - zwölf bis 15 Jahre alt - dort kurz vor 23.30 Uhr, dass sich der Bursch bei ihnen entschuldigt, und filmten ihn dabei. Dabei kniete sich der 14-Jährige hin, die anderen schlugen und traten auf ihn ein.

Der Jugendliche wurde im Kopfbereich verletzt. Unter Drohung mit einem Messer nahmen sie ihm noch ein Parfüm, eine Kappe und ein Handyladekabel aus dem Rucksack. Das Opfer alarmierte Passanten, diese wiederum die Polizei. Die vier Verdächtigen wurde kurz darauf gestoppt. Drei waren unmündig, sie wurden nach Befragungen ihren Eltern übergeben, der vierte, ein einschlägig amtsbekannter Bursch (15), nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht. Er gab die Gewalttat, nicht aber den Raub zu. Die Ermittlungen übernahm die Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes.

