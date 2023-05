Herausforderer Kılıçdaroğlu kann die 20-jährige Herrschaft des Staatschefs nicht beenden. Erdoğan bleibt Präsident - und beginnt bereits den nächsten Wahlkampf.

Nichts liebt Recep Tayyip Erdoğan so sehr wie Wahlkämpfe. Kaum stand am Sonntagabend sein Sieg bei der Stichwahl um das türkische Präsidentenamt fest, begann der 69-jährige mit dem Wahlkampf für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr, bei denen er die Metropole Istanbul für seine Partei AKP zurückgewinnen will. „Mit euch gehen wir zu neuen Siegen“, sagte Erdoğan in einer Ansprache vor Anhängern in Istanbul. Dann flog er nach Ankara, wo er später am Abend eine weitere Siegesrede halten wollte.

„Wir haben das Tor zum Jahrhundert der Türkei aufgestoßen“, sagte Erdoğan. Der Präsident regiert seit 20 Jahren und prägt die vor hundert Jahren gegründete Republik länger als jeder türkische Politiker vor ihm. Nach seinem Sieg vom Sonntag wird er bis 2028 regieren können; er hat bereits eine Verfassungsänderung ins Gespräch gebracht, die ihm danach eine weitere Amtszeit ermöglichen würde.

Nach Auszählung von fast 99 Prozent der Stimmen lag Erdoğan nach Zählung der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu uneinholbar mit 52,1 Prozent vor seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu, der auf 47,9 Prozent kam. Damit blieb Erdoğan bei der ersten Stichwahl um das Präsidentenamt in der Geschichte der Türkei unter seinem Ergebnis der letzten Wahl im Jahr 2018, als er auf 52,6 Prozent gekommen war. Nach Zahlen der privaten Nachrichtenagentur Anka lag Erdoğan am Sonntag bei 52 Prozent, während Kılıçdaroğlu demnach 48 Prozent einfuhr. Doch auch nach der Anka-Auszählung hatte Kılıçdaroğlu keine Chance auf den Sieg mehr. Die Wahlbeteiligung betrug 85,6 Prozent, nach 88,8 Prozent am 14. Mai.

Republik Erdogan Seit über zwei Jahrzehnten bestimmt Recep Tayyip Erdoğan über die Geschicke der Türkei. Er wird geliebt und gehasst, das Land hat sich unter seiner Ägide grundlegend gewandelt. Und seine Basis rückt nicht von ihm ab. Ein Dossier von Duygu Özkan

Großteil der Auslandstürken für Erdogan