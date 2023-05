Kroatien rechnet mit Rekordsommer

Schon die Vorsaison ist in dem Land gut gelaufen.

Zagreb. Die kroatische Tourismusbranche rechnet für 2023 mit neuen Höchstständen. Während man in Europa, insbesondere am Mittelmeer, davon ausgehe, dass in diesem Jahr die Rekorde aus dem Vorkrisenjahr 2019 erreicht bzw. übertroffen werden, seien in Kroatien die Rekordergebnisse schon in der Vorsaison getoppt worden, betonte der Chef des kroatischen Tourismusverbands (HTZ), Kristjan Staničić, laut Nachrichtenagentur Hina.

Im Zeitraum von Jänner bis Ende Mai haben 3,5 Millionen Urlauber das Adrialand besucht und waren für 10,7 Millionen Übernachtungen verantwortlich, geht aus den Daten des Registrierungssystems für Touristen, eVisitor, hervor. Das waren um drei Prozent mehr Nächtigungen als in der gleichen Periode 2019, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahmen sie um 27 Prozent zu, hieß es.

Euro-Einführung als Plus

Vor dem Start der Hauptsaison im Juni zeigte sich der HTZ-Chef optimistisch. Er erwarte ausgezeichnete Resultate, sagte er mit Blick auf sehr gute Ankündigungen aus den wichtigsten Märkten. In Kroatien geht man davon aus, dass der Wegfall von Grenzkontrollen durch den Schengen-Beitritt und die Euro-Einführung den Tourismus heuer noch weiter ankurbeln werden.

Der kroatische Tourismus hat 2022 die Rekordwerte aus 2019 fast erreicht. Österreicher gehören zu den Top drei der ausländischen Gäste. Neben der Türkei und Ungarn bekommt man laut Bank Austria in Kroatien am meisten für seinen Urlaubseuro.

