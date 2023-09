Ich will Großmutters Geruch kaufen

Die Kindheit birgt ihre Tücken, vor allem in der Verklärung. ­Sophia Lunra Schnack lässt in ihrem ungewöhnlichen Debütroman „feuchtes holz“ ihre Protagonistin abtauchen in ihre ­eigene und die verdrängte ­Vergangenheit ihrer Vorfahren.

Es gibt Orte, die ein Mensch in Gedanken irgendwann genauso oft besucht hat wie in der Realität. Meist sind es Plätze der Kindheit, denen, je nach persönlicher Erfahrung und äußeren Umständen, schöne oder traumatische Erinnerungen anhaften. Die 1990 geborene Sophia Lunra Schnack lässt in ihrem Debüt eine namenlose Protagonistin lange Tauchgänge in die Welt der eigenen Kindheit und die Vergangenheit von Familienmitgliedern respektive jene der Großeltern väterlicherseits und des Urgroßvaters unternehmen. Wie sie das macht, ist ebenso inhaltlich wie sprachlich ungewöhnlich.

Krachende Semmeln