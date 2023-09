„Haydn? Wir spielen ihn wild und radikal!“

Festival in Graz

Der Dirigent Adam Fischer im Gespräch über seinen neuen Zugang zur Wiener Klassik und die Haydn-Produktionen, die er nicht mehr im Burgenland, sondern in der Steiermark präsentiert.

Das erste der Konzerte wurde zum Triumph. Das Grazer Publikum jubelte über die Aufführung dreier Haydn-Symphonien durch das Dänische Kammerorchester unter Adam Fischer. Es war der Start eines neuen Haydn-Festivals, das ab sofort immer im September stattfinden wird. Vordergründig scheint es, dass man an die Haydn-Tage anknüpft, die Fischer bis vor einigen Jahren in Eisenstadt so erfolgreich künstlerisch betreut hat. Aber der Künstler hat sich verändert. Und er erzählt darüber.