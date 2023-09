Aserbaidschan startete einen bewaffneten Angriff zur Rückeroberung der letzten armenisch bewohnten Orte.

Sirenen, Explosionen und Artilleriegeschosse: In der Region rund um Stepanakert waren am Dienstagvormittag Rauchschwaden zu sehen und Detonationen zu hören. „Ich weiß nicht, was passiert“, schrieb der freie Journalist Marut Vanyan aus der Hauptstadt der armenischen Exklave Berg-Karabach und postete ein kurzes Video, in dem Schüsse zu hören sind. In einem anderen Video ist eine teils zerstörte Siedlung in Stepanakert zu sehen, in den Gebäuden klaffen Löcher. Sehr viel mehr Material von den Bewohnern Berg-Karabachs kam zunächst nicht durch: Die Kommunikationskanäle wurden offenbar gekappt, die isolierte Bevölkerung noch mehr isoliert.