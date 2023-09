Was Europa vom Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes haben könnte

Die italienische Staatsbahn FS sieht Potential in der Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Brüssel und Amsterdam. Oft fehlt aber die passende Infrastruktur und die internationale Vernetzung.

Die italienische Staatsbahn FS sieht Potential in der Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Brüssel und Amsterdam. Oft fehlt aber die passende Infrastruktur und die internationale Vernetzung. Reuters

Am globalen Spielfeld eröffnen sich neue Wirtschaftskorridore. Großes Potential liegt laut Experten in Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Europa, die einen großen Mehrwert bringen könnten.

Global tun sich neue Handelskorridore auf. Zuletzt Anfang September, am Rande des G20-Treffen in Indien: Dort wurde der Wirtschaftskorridor Indien – Naher Osten – Europa (Imec) präsentiert. Ein Handelsweg aus Schiff- und Bahn, der die Interessen von EU, USA, den beteiligten Nahost-Ländern (Israel, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate) sowie Indien bündelt. Gerade die Planung solcher neuer Wege hat derzeit Konjunktur.