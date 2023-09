Yul Brynner: Der Hollywoodstar, der Sinatra und Co. fotografiert hat

Victoria Brynner in der Leica Galerie in der Wiener Innenstadt.

Victoria Brynner in der Leica Galerie in der Wiener Innenstadt. Clemens Fabry

Ihr Vater Yul Brynner war ein berühmter Schauspieler – und leidenschaftlicher Fotograf. Seine Tochter Victoria Brynner zeigt einige seiner Bilder in der Leica Galerie in Wien.

Frank Sinatra, wie er – mit einem Whiskyglas in der Hand – gut gelaunt aus einem Helikopter steigt. Sophia Loren hinter den Kulissen während eines Filmdrehs. Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman: Es ist ein Who is Who der Hollywoodstars einer längst vergangenen Ära, die hier auf den Fotografien, vorwiegend in Schwarz-Weiß, festgehalten sind.