Neue Querelen um Kika/Leiner

Am kommenden Montag wird über den Sanierungsplan für Kika/Leiner entschieden. Clemens Fabry

Der Vergleich mit dem früheren Eigentümer, René Benkos Signa, sei zu billig, kritisierte der Chef der Finanzprokuratur. Aber was wäre die Alternative gewesen?

Am kommenden Montag ist es soweit – dann fällt die Entscheidung über das Schicksal von Kika/Leiner. Bei der Sanierungsplansatzung liegt es an den Gläubigern, die Weichen für einen Fortbestand zu stellen – oder eben nicht. Sollte keine Mehrheit für den vorgeschlagenen Sanierungsplan zustande kommen, stünde das Unternehmen vor dem Aus. Dann bliebe nur noch der Weg in den Konkurs.