Dürre In Spanien: aufgenommen in der Nähe von Vic im Nordosten des Landes vergangenen Mai. Reuters / Nacho Doce

Naturkatastrophen verursachen durch den Klimawandel immer größere Schäden. Rückversicherer erhöhen die Prämien oder wollen gewisse Risiken gar nicht mehr übernehmen.

München. In der Zentrale der Munich Re herrscht dieser Tage Hochbetrieb. Im Minutentakt marschieren Vertreter der Assekuranzen, die ihre Risiken an den zweitgrößten Rückversicherer der Welt auslagern, in Dirndl und Lederhose in das imposante Gebäude in der Königinstraße 107. Natürlich, das Oktoberfest läuft und die gut zahlenden Kunden von Amerika bis Asien wollen standesgemäß auf der Wies‘n empfangen werden. Aber neben Bier und Brezn ist auch ein anderes Thema omnipräsent: Der Klimawandel und seine Folgen für das Geschäft der Versicherer.