„Der Franken wird jetzt zu einer attraktiven Finanzierungswährung“

Archivbild: Präsentation einer neuen 10-Franken-Note im Oktober 2017 in Bern. Stefan Wermuth

Weil die Schweizerische Nationalbank den Leitzins am Donnerstag wider Erwarten nicht erhöht hat, verlor der Franken deutlich an Wert. Auf dem Markt wird die Währung nun verkauft. Profis beginnen, mit der Zinsdifferenz Geld zu machen.

Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank, die geldpolitische Straffung zu stoppen, hat die Rallye des Frankens ausgebremst. Mit Blick auf die gegenüber dem Euroraum günstigeren Zinsen in der Eidgenossenschaft rückt damit die Frage in den Fokus, ob der Franken verstärkt als Finanzierungswährung für so genannte Carry Trades genutzt werden sollte.