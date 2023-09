Österreicher heben plötzlich mehr Bargeld ab

Im ersten Halbjahr haben die Österreicher mehr Bargeld an Bankomaten abgehoben. Ein Phänomen, das man auch in anderen Ländern beobachten kann. Das hat mehrere Gründe.

Treibt die Inflation die Nutzung von Bargeld? Diesen Befund legen jedenfalls Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank nahe. So stiegen die Verbraucherpreise im Schnitt der ersten sechs Monate um 9,6 Prozent. Die Bargeldabhebungen kletterten allerdings in noch größerem Ausmaß: Wurden im ersten Halbjahr 2022 rund 21,9 Milliarden Euro bei Österreichs Bankomaten behoben, waren es im ersten Halbjahr 2023 schon 24,4 Milliarden Euro – ein Plus von rund elf Prozent, wie Daten der OeNB zeigen. Der Anstieg liegt damit also über der Inflationsrate.