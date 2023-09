Franz Schellhorn: „Freiheit ist in Österreich brandgefährlich“

Franz Schellhorn: Tatsächlich müsste man den Liberalismus in Österreich unter Artenschutz stellen. Er ist bedrohter denn je. An uns ist es nicht gelegen. Aber leider gehen wir den Weg in den ­Staatssozialismus. Der schottische Historiker Niall Ferguson hat 2019, also vor Corona, dem Sozialismus ein fulminantes Comeback prophezeit. Tatsächlich erleben wir den größten wirtschaftspolitischen Linksruck seit 1968.