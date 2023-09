Rupert Murdoch: Ein alter Medienzar gibt das Zepter ab

Vor gut siebzig Jahren übernahm Rupert Murdoch von seinem Vater in Australien zwei Regionalzeitungen und einen Radiosender. Er machte daraus ein globales Unternehmen, mischte immer auch in der Politik mit. Kontroversiell, bis zum rechten Rand.

Wer hat nach dem Zweiten Weltkrieg konservative Ideologien im angelsächsischen Raum nachhaltig am stärksten beeinflusst? Churchill? Reagan? Thatcher? Bush? Etwa gar Trump? Weit gefehlt! Der Preis geht an einen Australier, der in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft studierte (mit einer Lenin-Büste in seinem Zimmer), um dann von seiner Heimat aus die Medienwelt zu erobern, erst in Großbritannien, dann vor allem in den USA: Rupert Murdoch war stets bestrebt, Regierungschefs zur Macht zu verhelfen oder mitzumischen, um sie zu verhindern – zu seinen Gunsten.