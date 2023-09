Höchstgericht prüft Politik-Einfluss auf ORF

Der Verfassungsgerichtshof berät am Dienstag darüber, ob der Einfluss der Regierung auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu groß ist.

Als Anfang 2022 ein geheimer Nebenvertrag zum türkis-grünen Koalitionsabkommen an die Öffentlichkeit gelangte, wurde nur bestätigt, was man längst wusste: Im ORF werden Spitzen-Jobs nach politischer Farbenlehre vergeben. In besagtem Sideletter stand unter anderem, dass die ÖVP den ORF-Generaldirektor aussucht – und dass ein Grüner Vorsitzender des Stiftungsrates werden soll. Tatsächlich folgte der ehemalige Bundesparteisekretär der Grünen, Lothar Lockl, dem einstigen FPÖ-Vizekanzler Norbert Steger an der Spitze des obersten ORF-Aufsichtsgremiums, das laut Gesetz „unabhängig und weisungsfrei“ ist, aber de facto von politischen „Freundeskreisen“ regiert wird. 24 der 35 Mitglieder werden durch Regierung, Parteien oder Länder bestellt.