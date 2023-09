(Wie) Bereiten sich heimische Firmen auf neue Covid-Wellen vor?

Gemäß Abwassermonitoring steigen die Covid-19-Fälle österreichweit wieder an. Mit Beginn der Schul- und Herbst­sai­son steigt zudem die Ansteckungsgefahr. Wie gehen Arbeitgeber damit um?

„Seit einigen Wochen steigen die Krankenständezahlen. Corona ist neuerlich zum Thema geworden, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld“, sagt Caroline Wanek, HR-Chefin bei Capgemini. Zwar bedeute dies nicht zwangsläufig eine höhere Anzahl an Corona-Erkrankten – die Meldung ist seit Juli nicht mehr verpflichtend –, jedoch: „Wir setzen weiterhin auf Hygienemaßnahmen im Büro. Der Schwerpunkt hat sich von der Aufklärungsarbeit zu Hinweisen verlagert, die an die Hygienevorkehrungen erinnern“, so die Personalchefin.