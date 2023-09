Tursky: Der Staatssekretär will nach Hause

Florian Tursky wird nächstes Frühjahr für die bürgerlichen Listen als Innsbrucker Bürgermeister kandidieren. Das führt den Digitalisierungsstaatssekretär aus der Bundeshauptstadt zurück zu seinen politischen Wurzeln.

Es gibt nur ganz wenige Anlässe, zu denen Florian Tursky sein „Digitalisierungs-Staatssekretärs-Outfit“ eintauscht. Wenn aber die unvermeidlichen weißen Sneakers von Anzugschuhen abgelöst werden und er auch noch eine Krawatte anlegt, wie kürzlich zu den Feierlichkeiten des Hohen Frauentags in Innsbruck, dann muss es wirklich wichtig, manche würden sagen „etwas im Busch“, sein. Und das war es auch. Am Dienstag bestätigte Tursky schließlich, was von Innsbruck bis Wien (oder umgekehrt?) seit Längerem gemunkelt wurde: Er will in Innsbruck als Bürgermeisterkandidat der frisch wiedervereinten bürgerlichen Listen – ÖVP, Für Innsbruck (FI) und Tiroler Seniorenbund – im Frühling 2024 ins Rennen gehen.