Das SORA-Institut hat für die SPÖ „strategische Überlegungen“ für den kommenden Wahlkampf erarbeitet – und irrtümlich an einen falschen Mail-Verteiler geschickt. Auf „Presse“-Anfrage stellt die nun Partei klar: Die Strategie für den Wahlkampf sei das nicht, sondern nur ein Vorschlag des Instituts.

Wien. Wie erreicht die SPÖ ihre Ziele bei der Nationalratswahl 2024? In anderen Worten: Wie wird sie zur stärksten Partei? Das führt das SORA-Institut in einem 42-seitigen Strategiepapier für die Sozialdemokraten aus, das wohl irrtümlich auch an Mitglieder anderer Parteien versendet wurde und der „Presse“ vorliegt.