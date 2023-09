Zigtausende Flüchtlinge strömen aus Berg-Karabach in den Süden Armeniens. Dort fürchtet man, ebenfalls von Aserbaidschan angegriffen zu werden. Denn Aserbaidschan und die Türkei wollen hier einen Korridor errichten. Ein Lokalaugenschein.

Goris ist ein Touristenziel: Das südarmenische Städtchen liegt in einem Talkessel auf mehr als 1300 Metern ­Seehöhe. Umrahmt wird es von schroffen Bergen und bizarren Felsformationen. Auch seine robusten Steinhäuser mit den charakteristischen Holzbalkonen sind ein Anziehungspunkt. Doch dieser Tage zieht Goris in erster Linie Vertriebene aus Berg-Karabach an. Es ist Schauplatz einer humanitären Tragödie. Mehr als 47.000 Menschen haben bis Mittwoch die Gebirgsprovinz verlassen. Zehntausende werden noch erwartet.