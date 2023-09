Andreas Babler war in den ersten Monaten auf Österreich-Tour.

Andreas Babler war in den ersten Monaten auf Österreich-Tour. Max Slovencik

Ein falsches Wahlergebnis, öffentliche Kritik von Funktionären am Vorsitzenden und jetzt ein Strategiepapier, das von Sora irrtümlich verschickt wurde: Andreas Bablers erste Monate als SPÖ-Chef verlaufen holprig.

In diesem Fall können weder die SPÖ als Partei noch Andreas Babler als Vorsitzender etwas dafür: Dass das Sora-Institut ein Strategiepapier für die Sozialdemokraten – angeblich ohne Auftrag erstellt – an die falschen Adressaten verschickt hat, ist ihnen nicht anzulasten. Unangenehm ist es trotzdem: Keine Partei will, dass Strategiepapiere nach außen geleakt werden. Denn für die politischen Gegner sind sie ein gefundenes Fressen – völlig unabhängig davon, wie relevant das betreffende Papier tatsächlich ist.