Diese US-Konzerne machen das große Geschäft mit Beratung

Die Beratungsgesellschaft Accenture hat ihren Firmensitz in Dublin, notiert aber an der Wall Street.

Die Beratungsgesellschaft Accenture hat ihren Firmensitz in Dublin, notiert aber an der Wall Street. Reuters/Arnd Wiegmann

Von Scientific Management bis Strategieentwicklung – Consulting wurde in den USA zu einer mächtigen Branche. Und Gesellschaften wie McKinsey, Accenture oder Boston Consulting dominieren weltweit nach wie vor den Markt.

Wien. Es war ein „Gipfeltreffen“ der besonderen Art, das Ende März in der Zürcher Bahnhofstraße stattfand. Die Bosse und Senior Partner der weltweit größten Beratungsunternehmen gaben sich am Hauptsitz der strauchelnden Großbank Credit Suisse (CS) die Klinke in die Hand. McKinsey, Boston Consulting Group (BCG), Bain und Co. – alle Schwergewichte waren präsent. Kein Wunder, ging es doch um den größten Consulting-Auftrag, der in den vergangenen 20 Jahren vergeben worden ist: Die Restrukturierung der CS, ihre Integration in den bisherigen Konkurrenten UBS und eine Strategie für den neuen fusionierten Bankenkoloss.