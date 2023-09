EU soll elitären inneren Kreis erhalten

Europaminister berieten über Vorschläge aus Paris und Berlin. Sie sehen eine flexible EU mit vier kon­zentrischen Kreisen der Zusammenarbeit vor – von lose bis eng. Ohne Rechtsstaatlichkeit bleibt nur der äußere Kreis.

Nach den vielversprechenden Ankündigungen und einer Bevölkerungsbeteiligung im Rahmen der „Zukunftskonferenz“ sind die Reformvorschläge für die EU in den Schubladen der EU-Institutionen verschwunden. Doch nun brachte ein neues Papier von französischen und deutschen Experten erstmals wieder Schwung in die Debatte. Am Mittwoch berieten die 27 Europaminister im spanischen Murcia darüber, wie die Union nach einer Erweiterung um Länder wie Ukraine, Moldau oder Westbalkanstaaten noch funktionieren könnte.