Die besten Fine-Dining-Restaurants weltweit

Das Reiseportal Tripadvisor hat Millionen Rezensionen ausgewertet, um die besten Restaurants der Welt zu ermitteln.

Tripadvisor hat die besten Fine-Dining-Restaurants der Welt in den „Best of the Best“ Restaurant-Awards zusammengefasst. Denn für viele Urlauber spielt vor allem die kulinarische Entdeckungsreise eine große Rolle. Für ganze 67 Prozent der Menschen, die jetzt im Herbst verreisen, ist Essen demnach eine Top-Priorität, wie das Reiseportal herausgefunden hat.

Entstanden ist die Auflistung, indem ein Algorythmus Millionen von Bewertungen in einem Jahr analysiert hat. In der „Jury“ sitzen also keine Experten und Restaurantkritiker, sondern Menschen, die eine Bewertung bei Tripadvisor hinterlassen haben.

Das beste Restaurant befindet sich demnach in Amsterdam. Es handelt sich um das Bougainville, das auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Die Küche von Küchenchef Tim Goldsteijn zeichnen gewagte Geschmackskombinationen aus, etwa Gänseleberpastete mit einem Jus aus Madeirawein und gefrorenen Himbeerperlen.

Ise Sueyoshi in Tokio konnte sich den zweiten Platz sichern. „Alles schmeckt so rein, man kann wirklich die Essenz schmecken“, heißt es in einer Bewertung etwa. „Als ich einen Bissen Sashimi aß, konnte ich das Rauschen des Flusses und die Wellen des Meeres hören“, beschreibt es ein Genießer ganz poetisch.

Platz drei sicherte sich The Old Stamp House Restaurant im englischen Ambleside, das ebenfalls schon mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. In diesem kleinen Restaurant arbeiten die beiden Brüder Ryan (Küche) und Craig (Service) Blackburn. Sie haben eine Passion für alles Regionale, weshalb ihr Tasting-Menü auch „Eine Reise durch Cubria“ heißt. Laut Guide Michelin darf man sich das Herdwick-Hogget nicht entgehen lassen.

Die Top 10 im Überblick:

Restaurant Bougainville – Amsterdam, Niederlande Ise Sueyoshi – Nishiazabu, Japan The Old Stamp House Restaurant – Ambleside, UK Maison Medard – Boulleret, Frankreich Ristorante Villa Crespi – Orta San Giulio, Italien Avartana – Chennai (Madras), Indien Akira Back – Bangkok, Thailand Paul Ainsworth at No. 6 – Padstow, UK PIC – Valence, Frankreich Sachi Heliopolis – Kairo, Ägypten

(chrile)