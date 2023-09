So reagiert das Netz auf das Nehammer-Video

ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer kritisiert in einem in den sozialen Medien kursierenden Video, dass es heiße, manche Kinder in Österreich könnten keine warme Mahlzeit bekommen. Social-Media-User, Caritas Österreich und sogar Burger King reagieren auf das Video.

In einem am Mittwochabend veröffentlichten Video kritisiert ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer auf einer Funktionärsveranstaltung die Aussage, dass es Kinder in Österreich gebe, die keine warme Mahlzeit bekämen: „Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig: ein Hamburger bei McDonald’s. 1,40 Euro, wenn ich noch Pommes dazu kaufe 3,50 Euro.“

Die Caritas Österreich schreibt auf Instagram, dass die von dem Bundeskanzler vorgerechneten 3,50 Euro nicht satt machen, und verweist auf ihr Angebot, Kinder mit einer gesunden Jause zu unterstützen.

Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich und Caritas Europa, schreibt auf X, dass jemand, der nicht weiß, dass auch in Österreich Menschen hungern oder frieren, „von der Wirklichkeit der Menschen keine Ahnung“ habe.

Nehammer kritisiert hohe Teilzeitquote

In dem Video kritisiert der Bundeskanzler auch, dass die Teilzeitquote so hoch sei: „Wieso erhöht sich die Teilzeitquote nicht? (sic!) Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben? Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten.“

Die Kabarettistin Toxische Pommes veröffentlichte ein Kurzvideo auf Instagram mit dem Titel „Wie sich die ÖVP Armut vorstellt“. Sie spielt die Rolle einer Mutter, die Videospiele spielt, statt arbeiten zu gehen, und als ihr Kind aus dem Off sagt, dass es Hunger hat, antwortet sie: „Verpiss dich, Kind.“

Der Wiener Politiker und Musiker Marco Pogo präsentierte auf Instagram seine Version des „Crappy Meals“. Neben einem „McNormal“ bietet es auch „Kinogutscheine für die nächsten 3 Kurz-Filme“.

Gewinn fürs Marketing?

Während McDonald’s selbst nicht auf das Nehammer-Video reagiert, tat das Konkurrent Burger King: „Hey Karl, du warst wohl schon lange nicht mehr bei Burger King… was N’ hammer Preis!“ Ob das die richtige Antwort auf Nehammers viel kritisierte Aussage ist, ist fraglich. Instagram-User befürworten die Aktion jedoch, ein User kommentiert: „Herrliche Werbung.“ Ein anderer meint: „Das ist Werbung auf den Punkt gebracht!“

SPÖ-nahe Twitter-User posten verschiedene Witze zu den Aussagen des Kanzlers. User „Guztav G.“ legte offenbar einen „Gedächtnisburger“ vor der ÖVP-Zentrale in der Wiener Innenstadt ab (zur vollen Anzeige nachfolgendes Bild öffnen).