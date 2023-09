Solaranlagen und Biokraft: Das Klima braucht Fachkräfte

Wie hängen die EU-Klimaziele mit dem Fehlen von Fachpersonal zusammen? Eine BCG-Prognose zeigt die Folgen, sollte die Lücke in der grünen Wirtschaft (zu) groß werden.

Kipppunkte gibt es nicht nur im Klimasystem. Auch auf dem Arbeitsmarkt können Messwerte erreicht werden, die gravierende Folgen für andere Bereiche haben. So führe eine Qualifikationslücke von sieben Millionen Personen in der grünen Wirtschaft bis 2030 zu einem Temperaturanstieg von 0,1 Grad Celsius, hat die Boston Consulting Group (BCG) jüngst errechnet. Der Mangel an Arbeitskräften bremse die globalen Dekarbonisierungsbemühungen, da besonders viele Talente in den Bereichen Solar-, Wind- und Biokraftstofftechnologien, und somit wichtigen Säulen der Energiewende, fehlen. Fünf der sieben Millionen Arbeitsplätze, die unbesetzt zu bleiben drohen, befinden sich in den zehn Volkswirtschaften mit dem höchsten Kohlendioxidausstoß, was unterstreicht, wie wichtig es ist, die Lücke zu schließen.

Zuwanderung und Schulung