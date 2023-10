Song der Woche: Ping! Was meldet mein Handy?

Saya Gray spinnt in »Annie, Pick a Flower.. (My House)« feine Fäden reduzierter Elektrosounds zusammen.

Saya Gray: »Annie, Pick a Flower.. (My House)«. Wenn sie Musik komponiere, sei sie wie in Trance, erzählte die japanisch-kanadische Multiinstrumentalistin Saya Gray einmal. Entrückt hört sich dieser Song auch an, und man empfindet ihn als deutlich länger als er ist. Nach exakt drei Minuten tritt Stille ein, dann hebt das Lied noch einmal zärtlich an. Das verstärkt den Eindruck einer Ellipse, bei der Gray die feinen Fäden reduzierter Elektrosounds zusammenspinnt und wieder entwirrt. Kryptisch ist der Text, wobei ein Erklärungsabsatz mit dem Song in die Welt hinaus geschickt wird: Das Lied entstand, als Gray aufgrund einer Lungenentzündung wochenlang ans Haus gefesselt war. Es handelt vom „Mangel an Substanz in Beziehungen, Kunst und Denken, der auf technologischen Fortschritt zurückzuführen“ sei. Passend dazu ertönt einmal das charakteristische Ping, das neue Whatsapp-Nachrichten ankündigt – und unwillkürlich fällt der Blick aufs Handy. Jedes Mal.