KI hilft, Barrieren einzureißen

Im Alltag oder bei Behördenwegen sind Gehörlose meist auf Dolmetscher angewiesen. KI-Programme wie das Pilotprojekt in Bayern könnten das ändern. Imagebroker/oleksandr Latkun

Vor mehr als 200 Jahren wurden Gehörlose noch von der Gesellschaft ausgeschlossen. Das änderte der Franzose Ferdinand Berthier, dem Google am Samstag ein eigenes Google-Doodle widmete.

Die rechte Hand ans Ohr gehalten, die linke hat den Zeigefinger und den Daumen nach oben gereckt. Der Herr, der am Samstag in einem typischen Google-Doodle vor den Vorhang geholt wurde, ist niemand Geringerer als Ferdinand Berthier. Die im Comicstil gehaltene Zeichnung ehrt den französischen Vorkämpfer für die Rechte der Gehörlosen zu seinem 220. Geburtstag. Noch heute ist die Verständigung mit Menschen, deren Hörvermögen eingeschränkt ist oder zur Gänze fehlt, herausfordernd. Doch künstliche Intelligenz könnte hier bei der Bewältigung dieser Barrieren helfen und das sogar in Echtzeit.