Rathauspark: Was alles in einer Stadt so herumsteht

Ein Mahnmal wider den Krieg – und keiner kann es kennen: über ein Fundstück aus Wiens Mitte.

In so einer Stadt steht ja bald einmal irgendwo etwas herum. Und wer wäre so städtisch versiert, auf eins, zwei über jedes Was und Wieso Auskunft geben zu können? Man kennt das aus den eigenen vier Wänden. Nicht alles, was sich in unseren Abstellkammern, Kellerräumen und sonstigen Gerümpelkemenaten im Lauf von Jahren und Jahrzehnten angesammelt hat, wird uns auf Nachfrage noch in seinem tieferen Sinn geläufig sein, geschweige denn darin, warum wir uns nicht längst davon getrennt haben.