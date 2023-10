Joggerin getötet: Hund eingeschläfert

Eine Joggerin ist am Montag in Naarn (Bezirk Perg) von einem American Staffordshire angefallen und so schwer verletzt worden, dass sie noch an Ort und Stelle gestorben ist.

Eine Joggerin ist am Montag in Naarn (Bezirk Perg) von einem American Staffordshire angefallen und so schwer verletzt worden, dass sie noch an Ort und Stelle gestorben ist. APA / Fotokerschi.at/taras Panchuk

Die Besitzerinnen züchten American Staffordshire Terrier. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Das Hundehaltegesetz in Oberösterreich wird evaluiert.

Eine Joggerin ist am Montagvormittag im oberösterreichischen Naarn (Bezirk Perg) von einem Hund attackiert und getötet worden. Der American Staffordshire Terrier ist mittlerweile eingeschläfert worden. Die Besitzerin, die mit dem Rüden spazieren war, wurde bei dem Vorfall selbst schwer verletzt. Sie befindet sich im Krankenhaus.

Derzeit haben die Erhebungen der Polizei zum Tathergang folgendes ergeben: Die 37-Jährige war Montag gegen 9.15 Uhr mit dem Hund an der Leine auf einem Güterweg unterwegs. Zur selben Zeit joggte die 60-Jährige, eine Nachbarin, vorbei. Plötzlich griff der American Staffordshire die Frau an, die Hundebesitzerin konnte das Tier nicht mehr bändigen. Sie wurde bei dem Vorfall ebenfalls verletzt, konnte den Hund aber noch nach Hause bringen. Als sie zurückkam, war die 60-Jährige bereits tot, wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ (OÖN) berichten.

Das Opfer erlitt „multiple Bissverletzungen“, so die Polizei. Der herbeigerufene Notarzt stellte nur noch den Tod fest. „Es war ein äußerst dramatischer Einsatz für das Notarzt- und das Rettungsteam“, sagte der Perger Bezirksrettungskommandant Christian Geirhofer zu den „OÖN“. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals einen vergleichbaren Einsatz erlebt haben.“

Da die Verstorbene weder ein Handy noch Dokumente bei sich hatte, konnte die Identität erst im Laufe des Montags zweifelsfrei geklärt werden. Die 37-jährige Hundehalterin erlitt einen Schock. Nach der ambulanten Behandlung wurde die Frau den „OÖN“ zufolge auf die psychiatrische Abteilung verlegt.

Leine, aber kein Maulkorb

Die zuständige Bezirkshauptmannschaft (BH) Perg sowie der Amtstierarzt wurden über den tödlichen Vorfall informiert. Der betreffende Hund wurde wegen Gefahr im Verzug in Absprache mit drei Tierärzten eingeschläfert. Laut Polizei dürfte die Hundehalterin den American Staffordshire an der Leine geführt haben, das Tier trug aber wohl keinen Maulkorb. Die Ermittlungen dazu laufen noch, da die verletzte Hundehalterin noch nicht befragt werden konnte. Die Staatsanwaltschaft Linz hat die Obduktion der verstorbenen Frau angeordnet.

Die Hundebesitzerin und ihre Lebensgefährtin züchten offenbar American Staffordshire. Bürgermeister Martin Gaisberger (ÖVP) weiß davon, dass an der Wohnadresse des Paares fünf erwachsene Tiere leben und aktuell ein Wurf Junge. Beschwerden von Anrainern habe es bei ihm keine gegeben, meinte er. Auch behördlich liege nichts vor. Die Tiere seien ordnungsgemäß gemeldet, hieß es bei der Bezirkshauptmannschaft. Vor wenigen Jahren waren die Frauen in das Haus mit Garten gezogen, sie haben auch ein Kleinkind. Mehr könne er zu der Jungfamilie nicht sagen, da sie eher zurückgezogen lebe.

In Oberösterreich gibt es keine besonderen Auflagen für die Haltung bestimmter Rassen. In anderen Bundesländern sind American Staffordshire Terrier sogenannte Listenhunde. Das Land will das Gesetz nun evaluieren. IMAGO/imageBROKER/alimdi / Arterra

Hundhaltegesetz in Oberösterreich wird evaluiert

In Oberösterreich gibt es keine besonderen Auflagen für die Haltung von bestimmten Hunderassen. Jeder, der sich einen Hund zulegen möchte, muss lediglich vorher einen sechsstündigen Sachkunde-Kurs absolvieren. In jenen Bundesländern, in denen das Gesetz sogenannte Listenhunde definiert, steht der American Staffordshire Terrier auf jener Liste. Dies bedeutet, für die Haltung dieser Rassen gelten eigene Voraussetzungen, die von Bundesland zu Bundesland variieren.



Der Fachbereich Freizeitsicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) hat für Oberösterreich strenge Regeln, wie es sie „in Wien oder auch in Niederösterreich und Vorarlberg gibt“, eingefordert. Heuer seien in Oberösterreich bereits zahlreiche Menschen von Hunden gebissen worden, darunter auch kleine Kinder. Konkret werden in der Presseaussendung sieben Vorfälle mit schweren Verletzungen aufgelistet. Der Verzicht von strengen Reglen für sogenannte Listenhunde im Zuge der Änderung des Hundehaltegesetzes vor zwei Jahren in Oberösterreich sei eine „fatale Fehleinschätzung“, die laut KFV korrigiert werden müsse. Als Vorbild wird Wien genannt, wo jene Listenhunde im öffentlichen Raum nicht nur an die Leine müssen, sondern auch ein Beißkorb tragen müssen. Zudem müssen die Besitzer einen Hundeführschein ablegen und diesen bereits nach zwei Jahren auffrischen. Ferner gilt für Halter von Listenhunden ein Alkohollimit von 0,5 Promille.

Der für Tierschutz zuständige Landesrat Michael Lindner (SPÖ) teilte mit, bereits „eine Evaluierung des oberösterreichischen Hundehaltegesetzes in Auftrag“ gegeben zu haben. „Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern müssen mit Fachleuten Gesetz und Vollzug kritisch durchleuchten“, so der Landesrat. (APA/Red.)