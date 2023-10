Nach tödlicher Attacke: Besitzerinnen geben alle Hunde ab

Ein American Staffordshire Terrier hat am Montag eine Joggerin totgebissen. Seine Besitzerinnen züchten diese Rasse. Sie haben entschieden, alle abzugeben.

Am Montag hat ein Hund im oberösterreichischen Naarn eine 60-jährige Joggerin getötet. Der American Staffordshire Terrier wurde inzwischen eingeschläfert. Wie sich später herausstellte, züchten die Besitzerinnen diese Rasse. Der Tageszeitung „Heute“ zufolge gaben die beiden Frauen nun aber auch die restlichen vier Hunde sowie die sieben Welpen ab.

Der Bürgermeister der Gemeinde, Martin Gaisberger (ÖVP), sagte gegenüber „Heute“, dass die Tiere am Dienstagabend abgeholt worden seien. Die Halterinnen dürften sich freiwillig dazu entschieden haben, die Hunde abzugeben. Es war deshalb keine behördliche Abnahme. Wohin die Tiere gebracht wurden, wollte die Bezirkshauptmannschaft nicht sagen.

Debatte über strengeres Gesetz

Ein Rüde hatte am Montagvormittag eine entgegenkommende Joggerin attackiert. Die 37-jährige Besitzerin hatte noch versucht, das Tier festzuhalten und wurde dabei selbst verletzt. Die 60-Jährige starb noch an Ort und Stelle. Der Notarzt konnte nur mehr ihren Tod feststellen. Die Polizei ermittelt gegen die Besitzerin wegen fahrlässiger Tötung.

Der Fall hat ein Debatte über strengere Hundehalteregeln in Oberösterreich ausgelöst. In dem Bundesland gibt es keine besonderen Auflagen für die Haltung von bestimmten Hunderassen. Der für Tierschutz zuständige Landesrat Michael Lindner (SPÖ) kündigte aber bereits an, das Gesetz evaluieren zu lassen. (Red.)

