Europa steckt in der Sackgasse fest

Die Europäische Politische Gemeinschaft kann die Sicherheitskrisen vor den Toren der EU nicht eindämmen.

Granada. Am Ende gab es nichts zu sagen: exakt Jahr nach ihrer Gründung steht die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) vor der Frage nach ihrem Sinn. Dieses informelle Forum der Staats- und Regierungschefs der EU sowie ihrer Amtskollegen aus rund eineinhalb Dutzend Ländern in ihrer Nachbarschaft war am Donnerstag in Granada so inhaltsleer geblieben, dass die geplante Pressekonferenz abgesagt wurde. Die offizielle Begründung der spanischen Regierung war, dass der britische Premierminister, Rishi Sunak, nicht zum gemeinsamen Abendessen in den Hallen der maurischen Festung Alhambra bleiben wollte und frühzeitig nach London zurückgeflogen sei. Und weil das Vereinigte Königreich den nächsten dieser Gipfel veranstaltet, sei es nicht schicklich gewesen, in seiner Abwesenheit vor die Presse zu treten.

Erdoğan und Alijew schwänzen