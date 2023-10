Jetzt ist sogar ein Topjob im Finanzministerium vakant

Die Leitung der Budgetsektion im Finanzministerium gehört zu den mächtigsten Beamtenjobs des Landes. Doch der Posten ist seit geraumer Zeit nicht besetzt. Mit Streit in der Koalition hat das ausnahmsweise nichts zu tun.

In der schwarz-grünen Koali­tion geht personalpolitisch nichts weiter? Stimmt. Nach wie vor sind Spitzenpositionen in der Bundeswettbewerbsbehörde, dem Bundesverwaltungsgericht, der Alterssicherungskommission, dem Generalrat der Nationalbank und neuerdings in der Generalprokuratur zu besetzen. Besonders delikat ist freilich ein anderer freier Spitzenjob: Im Finanzministerium ist die Leitung der nicht ganz unwichtigen Budgetsektion vakant, es gibt dort eine Interimslösung. Dabei war schon Anfang April klar, dass es dort zu einer Vakanz kommen wird. Doch der wohl mächtigste Beamtenjob der Republik ist immer noch nicht vergeben. Und das hat mit dem grünen Koalitionspartner absolut nichts zu tun.