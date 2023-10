Eine Statistik, die Anlegern Mut macht

Seit 1945 legten Aktien fast immer zu, nachdem in den USA der Inflationsgipfel erreicht worden war. Kommt es auch dieses Mal so? Oder steht das Jahrzehnt des großen US-Schuldendramas bevor?



New York. Zu glauben, dass dieses Mal alles anders kommt, ist gemäß einer alten Börsenweisheit einer der größten Fehler, den Anleger machen können. Die Geschichte wiederhole sich, pflegt der Starinvestor Warren Buffett zu sagen. Er empfiehlt, Vergleiche mit der Vergangenheit zu ziehen, um faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Dabei zeigt sich in den USA ein Muster, das Mut macht. Wie die Vermögensverwalter von AMG errechnet haben, hat der Leitindex S&P 500 in den Zeiträumen von einem, drei und fünf Jahren nach Erreichen des Inflationsgipfels fast ausnahmslos deutlich zugelegt. Die Inflationsrate gipfelte in den USA im Juli 2022 bei 9,1 Prozent. Seitdem ging sie mehr oder weniger konstant zurück. Im August lag sie bei 3,7 Prozent.

Konkret zog AMG alle sieben Perioden seit 1945 in Betracht, in denen die Teuerung auf mehr als fünf Prozent gestiegen war. Am wenigsten verlässlich ist der historische Vergleich auf kurze Frist. In zwei der sieben Fälle notierte der S&P 500 ein Jahr nach dem Inflationsgipfel im Minus, 2009 war das Minus zwölf Monate nach dem Teuerungshöhepunkt mit mehr als 20 Prozent dramatisch.

Aktuell ist das irrelevant, weil seit Juli 2022 mehr als ein Jahr vergangen ist und der S&P nun um rund zehn Prozent höher notiert als damals. Mittel- bis langfristig sieht es rosig aus. Drei Jahre nachdem die Inflation gegipfelt war, notierte der Index ausnahmslos im Plus, in sechs der sieben Fälle zweistellig. Und fünf Jahre danach lag der S&P 500 meist um mehr als die Hälfte im Plus. Einzige Ausnahme waren die 1970er-Jahre. Nach dem vorläufigen Inflationsgipfel von 1970 verlor der Index bis 1975 knapp zehn Prozent seines Wertes.