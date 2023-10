EU zahlt Palästinensern jährlich 300 Millionen Euro

Schulen, Spitäler, Gehälter, Pensionen: Die EU ist die größte Geldgeberin der Palästinenserbehörde und der humanitären Helfer in Gaza.

Ziemlich unglücklich wirkt, im Nachhinein betrachtet, die Abschiedsaktion des vormaligen EU-Botschafters bei den Palästinensern, des Deutschen Sven Kühn von Burgsdorff. Im Juli flog er mit einem Paragleiter über Gaza – zu einem Zeitpunkt also, an dem die Terroristen der islamistischen Hamas bereits ihren Luftangriff auf israelische Zivilisten per Paragleiter trainierten. Das konnte Kühn von Burgsdorff natürlich nicht wissen. Doch seine Aktion erzürnte schon damals die israelische Regierung: „Sobald man ein freies Palästina hat, ein freies Gaza, kann man genau dieselbe Sache machen, und das ist der Grund, weshalb ich das getan habe – um Ihnen den Weg vorwärts zu zeigen, wenn Sie daran arbeiten“, erklärte Kühn von Burgsdorff. „Der europäische Diplomat hat schon vor langer Zeit vergessen, dass er die EU und ihre Mitgliedstaaten vertritt“, teilte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums laut „Jerusalem Post“ mit. „Er vertritt weiterhin das palästinensische Narrativ und dient als Propagandawerkzeug für die Terrororganisationen, die Gaza kontrollieren.“

Hat die EU eine propalästinensische Schlagseite – und fließt eventuell gar Geld von EU-Steuerzahlern an die Hamas? Diese Vorwürfe stehen seit Jahren im Raum. Zweifellos ist Kühn von Burgsdorff nicht der einzige Beamte des Europäischen Auswärtigen Dienstes, der tendenziell eher das Leid der Palästinenser in Gaza und dem Westjordanland betont als die terroristische Bedrohung der israelischen Gesellschaft. Doch die direkte Förderung der Hamas-Terroristen durch die EU ist nicht zu belegen.

Streit um Schulbücher

„Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind mit Abstand die größten Geldgeber der Palästinenser, weit vor den USA und den Golfstaaten, vor allem in den vergangenen Jahren“, resümiert der Thinktank International Crisis Group in einer Studie. Im vorigen Jahr gab die Europäische Kommission nach einem monatelangen Streit um die Finanzierung palästinensischer Schulbücher, in denen Judenhass propagiert und zur Gewalt gegen Israel animiert wurde, 224,8 Millionen Euro für die Palästinenserbehörde frei. Dazu kamen 92 Millionen Euro an Zuschüssen an das UN-Programm für die palästinensischen Flüchtlinge (UNRWA) und zusätzliche 25 Millionen Euro an humanitärer Hilfe. Aus diesen Fonds werden Gehälter und Pensionen der Beamten der Palästinenserbehörde ebenso finanziert wie Sozialhilfe für die ärmsten Familien sowie der Bau und Betrieb von Schulen und Krankenhäusern.