Doppelte Premiere: Der neue Tiguan und der elektrische ID.7

Im kommenden Jahr gibt es gleich zwei neue Modelle aus der Manufaktur von Volkswagen bei Porsche Wien zu bestaunen. Zum einen den neu konzipierten Tiguan, ein SUV-Erfolgsmodell in dritter Generation, und das neueste Mitglied im vollelektrischen Portfolio von VW: die Limousine ID.7.

Ende September präsentierte Volkswagen mit dem vollständig neu entwickelten Tiguan die dritte Generation des Bestsellers. Immerhin wurden seit der Erstvorstellung im Jahr 2007 mehr als 7,6 Millionen Stück des kompakten SUV an Kunden ausgeliefert. Ab dem ersten Quartal des Jahres 2024 wird die Erfolgsgeschichte nun fortgeschrieben, wenn der erste neue Tiguan auf den Straßen zu sehen ist.

Die dritte Tiguan-Generation bringt neue Hightech-Entwicklungen ins Auto

Das Zauberwort des neuen Tiguan? MQB, sprich: Modularer Querbaukasten. Er stellt die neueste Evolutionsstufe dar und ist die innovative Basis der dritten Tiguan-Generation. „Durch die großen Skaleneffekte des MQB evo demokratisiert Volkswagen erneut zahlreiche Hightech-Entwicklungen, wie etwa das DCC Pro oder die neuen Hybrid-Antriebe mit rund 100 km elektrischer Reichweite, und macht sie für hunderttausende Autofahrer verfügbar“, betont Kai Grünitz, Markenvorstand für technische Entwicklung anlässlich der Präsentation. Durch den MQB ist der Hybridantrieb mit rein elektrischer Reichweite von rund 100 Kilometern so effizient wie noch nie. Zudem können verschiedene Antriebsarten realisiert werden: Turbodieselmotoren (TDI), Turbobenziner (TSI), Mild-Hybrid-Turbobenziner (eTSI) und Plug-in-Hybridsysteme (eHybrid) – alle in Verbindung mit dem Automatikgetriebe (DSG). Die adaptive Fahrwerksregelung DCC steuert die elektronischen Differenzialsperren (XDS) und die Querdynamikanteile, radindividuelle Bremseingriffe. Selektive Veränderungen der Dämpferhärten bringen mehr Komfort und ein Performance-Plus – vor allem bei Kurvenfahrten. Das Handling des neuen Tiguan ist damit stabiler, agiler und präziser. In allen eHybrid-Versionen wird zudem das AC-Laden schneller und auch das DC-Schnelladen ist erstmals serienmäßig möglich.

Das Design des neuen Tiguan: Innen und Außen revolutionär

Auch optisch hat der neue Tiguan einiges zu bieten: Die Frontpartie strahlt die Kraft eines SUV aus, was durch die Matrix LED-Scheinwerfer samt mit Glas überbauter Querspange zusätzlich betont wird. Air Curtains – die Öffnungen des Kühlergrills in den äußeren Stoßfängern – sorgen nicht nur für optische Akzente, sondern auch für eine optimale Kühlung. Durch eine klarer designte Frontpartie konnte Volkswagen beim neuen Tiguan die Aerodynamik wesentlich verbessern. Die neue LED-Querspange verleiht dem SUV zusätzlich eine unverwechselbare Heckansicht. Apropos Heck: Da das SUV nun drei Zentimeter länger ist als das Vorgängermodell, ist auch das Kofferraumvolumen auf 652 Liter (bei Beladung bis zur Höhe der Rücksitzlehnen) „mitgewachsen“.

Nicht nur das äußere Erscheinungsbild des Tiguan ist neu, sondern auch das Interieur wurde neu designt und konzipiert. Intuitiv bedienbar, vernetzt, sauber und clever gestaltet – diese Attribute hat sich die Cockpitlandschaft unter anderem durch die hohe Material- und Verarbeitungsqualität verdient. Das Digital-Cockpit besticht durch Instrumente im Tablet-Querformat, wie dem bis zu 38cm großen Infotainment-Bildschirm und das auf die Windschutzscheibe projizierte Head-up-Display. Ein Drehregler mit integriertem Mini-Bildschirm dient als multifunktionaler Fahrerlebnisschalter, mit dem Fahrmodi, Radiolautstärke oder die Ambientbeleuchtung gesteuert werden. Zudem lassen sich viele Fahrzeug- und Infotainment-Funktionen mit dem Sprachassistent IDA komfortabel bedienen.

Selbstverständlich finden sich im neuen Tiguan modernste, leistungsfähige Assistenzsysteme, wie ein Spurwechsel- und Spurhalteassistent, ein Notbremssystem, eine Rückfahrkamera und ein System zur Erkennung von Verkehrszeichen. Mit dem „Park Assist Pro“ ist das Aus- und Einparken via Smartphone von außen steuerbar, der „Trailer Assist“ hilft beim Rangieren mit Anhängern.

ID.7 Limousine: Hohe Reichweite, Schnellladefunktion und großzügiger Innenraum

Hohe Reichweiten, schnelles Laden und jede Menge Platz: Die Limousine ID.7 ist bereits das sechste Modell im vollelektrischen Volkswagen-Portfolio und ab sofort in der Ausstattungsvariante „Pro“ bestellbar. Die Batterie des vollelektrischen Schmuckstücks erlaubt Fahrten bis zu rund 620 Kilometern (nach WLTP). Die kompakte Antriebseinheit befindet sich beim ID.7 im Heck und liefert stattliche 210 kW (286 PS) – dabei stellt sich erneut die Vielseitigkeit des E-Antriebsbaukasten MEB mit den, im Fahrzeugboden integrierten Akkus, unter Beweis. Dadurch ergibt sich – neben einem tiefen Schwerpunkt und damit einer ausgezeichneten Straßenlage – eine außergewöhnliche Beinfreiheit für die Passagiere im Fond und ein Kofferraum mit einem Fassungsvermögen von 532 Litern.

Wissenswertes Volkswagen präsentiert den ID.7 mit einer Auswahl verschiedener Ausstattungsvarianten, darunter auch optionale Interieur- und Exterieurpakete. Diese Pakete erlauben es den Kunden, das Fahrzeug ganz nach ihren persönlichen Vorlieben und Anforderungen zu individualisieren. Detaillierte Informationen zu diesen Optionen finden Sie auf der offiziellen Volkswagen-Website. Darüber hinaus bieten wir in Österreich serienmäßig eine 5-Jahres-Garantie, um Ihnen ein sorgenfreies Fahrerlebnis zu gewährleisten.

Selbstverständlich enstpricht auch das Interieur des ID.7 der modernsten Technologie und lässt keine Wünsche offen. Die Lüftung ist erstmals elektronisch gesteuert und „intelligent“ – damit erwärmt oder kühlt der vollelektrische VW rascher den Innenraum. Das große, optionale Panoramaglasdach wird auf Sprachbefehl oder Touch-Bedienung elektronisch blickdicht oder klar geschaltet. Viele weitere Funktionen lassen sich mit der neuen Sprachassistenz IDA einfach und komfortabel bedienen.

Serienmäßig ist der ID.7 in der Bestellperiode mit Features wie dem Augmented-Reality-Head-up-Display, dem Navigationssystem „Discover Pro Max”, Leichtmetallrädern, dem „Keyless Access“-System zum Schließen oder Starten des Stromers und den Fahr-, Spurhalte- und Spurwechselassistenten ausgestattet. Hinzu kommt die Umgebungsansicht „Area View“ und eine Rückfahrkamera.