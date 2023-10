Audi e-tron: Die Business-Zukunft ist elektrisch

Die vollelektrische Firmenauto-Zukunft bei Porsche Wien wird jetzt noch attraktiver: Mit den beiden Modellen Audi Q4 e-tron business und Audi Q8 e-tron business – sowie deren Sportback-Varianten.

Die zwei vollelektrischen Modelle aus dem Hause Audi bringen nicht nur an Board viele technologisch fortschrittliche Features, sondern sie bieten auch etliche finanzielle Vorteile. Neben der THG-Prämie (Treibhausgasminderungsprämie), profitieren Käufer auch von ganz besonderen Steuervorteilen. Mit welchen Eigenschaften die beiden Business-Modelle aufwarten und welche Möglichkeiten es für Firmen gibt, beim Kauf dieser beiden Business-Modelle Geld zu sparen, erfahren Sie hier.

Audi Q4 e-tron business bringt Fokus auf besondere Details

Dem Audi Q4 e-tron business und seiner Sportback-Version werden Eigenschaften wie „elektrisierend“, „spannungsgeladen“ und „voller wunderbarer Details“ nachgesagt. Das klare Design mit der charakteristischen Form des Vollelektrischen mit fokussierter Front und kraftvollem Heck bestätigt dies auf den ersten Blick. Der Heckmotor des SUV bringt es auf 125 kW bzw. 170 PS bei einer Reichweite von bis zu 562 Kilometer mit einer vollen Batterieladung in der Sportback-Version (lt. WLTP). Als echter Allrounder bringt vor allem der Audi Q4 Sportback e-tron ein großzügiges Angebot an Ablagen mit; der Kofferraum bietet genügend Platz für 520 Liter Volumen – mit umgeklappten Rücksitzen sogar bis zu 1.490 Liter. Sowohl der Audi Q4 e-tron business als auch der Audi Q4 Sportback e-tron business verfügt unter anderem über eine elektrische Gepäckraumklappe, die MMI Navigation plus, eine Einparkhilfe (hinten), LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten, 19“ Aluräder im 5-Arm-Design, eine Klimaautomatik und ein Doppelspeichen-Sportlederlenkrad. Zusätzlich gibt es bei den Business-Modellen ein Ladeguthaben von bis zu 1500 Euro innerhalb des Ladenetzwerks von Audi.

Audi Q8 e-tron business mit zusätzlicher Dosis „vollelektrisch“

Voller Überraschungen und modernsten technischen Features steckt auch der Audi Q8 e-tron business. Bereits auf den ersten Blick präsentiert sich der Vollelektrische optisch auf dem neuesten Stand durch die seitlich, unter den LED-Hauptscheinwerfern, angebrachten Lufteinlässe. Sie verstärken die selbstbewusste Optik des SUV. Die stark modellierte Schulterlinie verleiht dem Fahrzeug zusätzliche Eleganz. Und auch die Motorisierung des Audi Q8 e-tron business kann sich, ebenso wie sein Exterieur, „sehen“ lassen: Die Maximalleistung von 250 kW (etwa 340 PS) bringt der vollelektrische Antrieb mit dem 7-Gang-Automatik-Getriebe sicher auf die Straße. Die Leistung einer vollgeladenen Batterie reicht etwa für eine Strecke von bis zu 582 Kilometer (lt. WLTP), mit der Sportback-Version sind bis zu 600 Kilometer möglich. Die Akkus werden dabei bequem an den unterschiedlichsten Ladepunkten – ob daheim, mit Haushaltsstecker, mit Industriestrom oder an öffentlichen Ladestationen – geladen. An High Power Charging-Stationen geht es sogar noch schneller.

Der Audi Q8 e-tron business ist mit einem virtual cockpit samt volldigitalen, 12,3 Zoll großen Kombiinstrument ausgestattet. Für die optimale Sicherheit besitzt der Audi Q8 e-tron business ein akustisches Warnsystem, das Fußgänger und Radfahrer in unmittelbarer Umgebung das Nähern des Fahrzeugs ankündigt. Das Audi pre sense basic wiederum unterstützt den Fahrer und leitet in kritischen Fahrsituationen.

Das sind nur einige von vielen Features an Bord des Audi Q4 e-tron business und des Audi Q8 e-tron business. Jedoch bringen die Vollelektrischen aus dem Hause Audi etliche finanzielle Vorteile in der business-Variante mit sich.

Audi e-tron und Ihre Möglichkeiten, Geld zu sparen

So sind etwa die Audi Q4 e-tron business und Audi Q8 e-tron business-Modelle mit dem attraktiven Leasingangebot von 399 Euro vorsteuerabzugsberechtigt. Außerdem entfällt bei rein elektrisch angetriebenen Audi e-tron Modellen der Sachbezug für Firmenwagenbenutzer zu 100 Prozent. Auch die Normverbrauchsabgabe (NoVA) muss bei batteriebetriebenen Elektroautos nicht bezahlt werden. Und: Für Elektrofahrzeuge ist in Österreich keine motorbezogene Versicherungssteuer zu entrichten.

Ihre Vorteile auf einen Blick Für die e-tron Business Modelle, Audi Q4 e-tron business und Audi Q8 e-tron business profitieren Sie neben der jährlichen THG-Prämie – im Fall einer unternehmerischen Nutzung des E-PKWs – auch von einem anteiligen Abzug der Vorsteuer. Bei einem Fahrzeug-Listenpreis unter EUR 60.000 ist eine E-Mobilitätsförderung von 2000 Euro für Taxi, Carsharing, Fahrschulen und soziale Dienste, bzw. 5000 Euro für Private möglich.

THG-Prämie für ein nachhaltiges Fahrvergnügen

Besitzer eines vollelektrischen Fahrzeugs können vom Verkauf der dazugehörigen, jährlichen THG-Prämie (sog. Treibhausgasminderungsprämie) profitieren. Die THG-Quote steht für Treibhausgasminderungsquote, also eine Quote, die CO 2 -Emissionen reduzieren soll. Mineralölunternehmen und andere Unternehmen müssen eine Einsparquote nachweisen und können dies mittels Quotenhandel erreichen. Solche Unternehmen, die viele Emissionen ausstoßen, kaufen die Emissions-Einsparungen von anderen Unternehmen und von Privatpersonen (wie etwa die CO2-Einsparungen eines E-Autos). In Österreich kann seit 2023 mit der eQuote (bzw. THG-Quote) gehandelt werden, was sich in einer Prämie von bis zu 410 Euro pro Jahr niederschlägt.